Une saison au zoo S13 E3

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Diffusé le 05/05/2021

Maggy et Sabrina enrichissent l'enclos des éléphants et les entraînent à la pose de bracelets. À Nosy Komba, Charlotte et Claude vont sortir Ruby et Aloka mais les macacos ne peuvent pas aller dans l'enclos tant que les 18 autres lémuriens ne sont pas rentrés car les tensions font rage. L'équipe tente de peser les ours Aaron et Quintana. Margaux pose un implant contraceptif à Tara l'ocelot. Sur la pampa en travaux, Aurélie doit rentrer les animaux espèce par espèce dans leurs bâtiments provisoires.