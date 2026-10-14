Une saison au zoo S13 E42

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Diffusé le 05/07/2021

Cyril et l'équipe accueillent l'association SOS Hérisson. Leur objectif est de relâcher ces petits mammifères menacés au sein du parc. Les bénévoles ont apporté 16 nids de hérissons : 8 mâles et 8 femelles. Tout le monde s'active pour installer les nids dans des coins sauvages, à l'abri des regards. Pendant plusieurs jours, les soigneurs devront surveiller que les petits vont bien et qu'ils s'adaptent à leur nouvel environnement avant de reprendre leur vie d'animaux sauvages…