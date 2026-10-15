Une saison au zoo S13 E49

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Diffusé le 14/07/2021

Uzul, le mâle reproducteur girafe, va rencontrer son dernier né. Pour la sécurité du girafon, la mise en contact ne pouvait pas se faire plus tôt. C'est un moment magique qui se déroule sous les yeux de Geoffrey et Aurore. Sur le secteur primates, les colobes testent leur nouveau hamac. Grump, le nouveau vautour à dos blanc, est de plus en plus à l'aise sur l'aire de spectacle. Alexia répète la rentrée des rhinocéros avant son habilitation, sous le regard attentif de Sabrina.