Wanted : attrape-moi si tu peux ! Épisode 2

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Diffusé le 22/10/2026

Dans un lieu tenu secret, 16 célébrités seront « enfermées » dans une « prison », sous la surveillance de trois autres célébrités (Michou, Issa Doumbia, Adil Rami) qui seront leurs gardiens, avec un sens de la provocation et de l’humour qui promet déjà quelques grands moments ! Mais lorsque les portes des cellules s’ouvriront, ce sera le départ du plus grand jeu de poursuite jamais organisé en France ! Pendant quatre jours, les 16 célébrités, devenues les « fugitifs » devront tout faire pour ne pas se faire attraper par les trois célébrités « gardiens ». Privés d’argent, de téléphone et de tous leurs repères, les « fugitifs » devront se déplacer, se nourrir, se cacher et « survivre ». Dans une ambiance aussi fun que survoltée, « les gardiens » pourront compter sur un véhicule équipé de tous les outils technologiques mais aussi, et surtout… de vous ! Car pour la première fois en France, les téléspectateurs deviennent acteurs du jeu, en choisissant, via un numéro dédié, d’aider les gardiens… ou de protéger les fugitifs.