X-files S5 E11 - Clic mortel

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À Washington, un faux message radio attire policiers et trafiquants dans une cafétéria, provoquant une fusillade. Parmi les morts, Mulder et Scully identifient Donald Gelman, l’un des inventeurs d’Internet, introuvable depuis 1979. Sur son ordinateur portable, Mulder découvre une piste menant à un entrepôt rempli de matériel électronique. Une jeune femme, Estelle, leur révèle alors le secret de Gelman : il travaillait sur un programme informatique révolutionnaire, géré par l'intelligence artificielle.