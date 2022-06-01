Zone interdite Corruption du quotidien : révélations sur une France gangrénée

Chargement

Diffusé le 22/11/2026

120 milliards d'euros. C'est ce que coûterait chaque année la corruption aux contribuables français soit près du double du budget de l'Éducation nationale. Un chiffre vertigineux. Et pourtant, il ne serait que la partie visible de l'iceberg. Ce fléau s'infiltre sournoisement dans notre quotidien et dans les institutions les plus fondamentales de la République : celles qui attribuent un toit, délivrent un permis de conduire, protègent les citoyens ou assurent la sécurité derrière les murs d'une prison. Pendant plusieurs mois, les équipes de Zone Interdite ont mené l'enquête au plus près du terrain, infiltrant les rouages d'un système gangrené, remontant les filières et recueillant des témoignages inédits. Le résultat factuel : un état des lieux accablant et profondément troublant. En France, 2,7 millions de personnes attendent un logement social, parfois pendant dix ans. Des délais interminables, synonymes de galères et de précarité pour des millions de familles. Pourtant, dans le même temps, des appartements HLM se monnaient ouvertement sur les réseaux sociaux, contre quelques milliers d'euros. Un réseau géré par des petites mains en lien avec des brebis galeuses au sein des mairies ou des préfectures. Ce phénomène explose aussi dans la police. En 2025, les consultations de fichiers policiers pour renseigner des réseaux criminels liés au narcotrafic via des canaux de messageries cryptées ont bondi de 81 %. Nous avons remonté les filières et obtenues des révélations exclusives au sein de l’IGPN, la police des polices en charge de ces enquêtes. Sur la route, le constat est tout aussi glaçant. Selon l'Observatoire national de la sécurité routière, plus de 800 000 français conduiraient sans un permis de conduire valide. Derrière ce chiffre stupéfiant se cache un marché parallèle florissant, organisé et parfaitement rodé. Nous avons rencontré le patron d'une auto-école pas comme les autres : chez lui, le candidat ne se déplace jamais : il repart pourtant avec un permis authentique en poche. Un business lucratif à 20 000 euros de bénéfices mensuels qui met chaque jour des conducteurs non formés au volant sur nos routes. Combien sont-ils ? Et surtout quelles sont les conséquences ? Comment un tel système peut-il prospérer en toute impunité ? Derrière les murs des prisons, la corruption gagne du terrain. Une surveillante pénitentiaire, depuis condamnée et révoquée, percevait jusqu'à 10 000 euros par mois pour faire entrer drogue, téléphones et alcool au cœur des établissements. Un pacte de corruption conclu dans l'ombre, au mépris de toute déontologie et de la sécurité de ses collègues. Elle a accepté de témoigner face caméra à visage découvert. Un témoignage rare, courageux et glaçant qui interroge en profondeur sur l'état réel de nos prisons et les failles béantes de leur système de contrôle face à la vulnérabilité de ceux qui y travaillent comme de ceux qui y sont incarcérés. Logement, permis de conduire, police, prisons… la corruption ne frappe pas que dans les hautes sphères du pouvoir. Elle s’infiltre dans le quotidien de chaque Français. Zone Interdite en apporte les preuves.