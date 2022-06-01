Zone interdite Croisière dans les Caraïbes : au cœur du nouveau paquebot de la demesure

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C'est une croisière comme vous n'en avez jamais vue. Zone interdite vous emmène au cœur des Caraïbes, à bord d'un des paquebots les plus grands et les plus modernes au monde : 333 mètres, jusqu'à 6 700 passagers, 2 000 membres d'équipage, le World America est le navire de la démesure. Il est sorti des chantiers navals de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) il y a à peine quelques mois. De Miami à Porto Rico en passant par le Mexique ou les Bahamas, trois familles françaises vont vivre un rêve à son bord. Et vous découvrirez toutes les incroyables coulisses de ce géant des mers de dernière génération. Pour Coraline et ses deux filles, venues de Cuers (Var), cette croisière est le voyage d'une vie. Et elles le doivent à Marie-Anne et Michel, les parents de Coraline, qui ont invité toute la famille. Ils ont payé près de 5 000 euros pour six personnes car Jérémy, le frère de Coraline, est également de la partie. Une tribu qui attend notamment avec impatience les escales paradisiaques prévues au cours du voyage. Mais dans ces îles des Caraïbes, où les habitants vivent essentiellement du passage des croisiéristes, ils vont devoir être vigilants pour ne pas laisser s'envoler la facture. Originaires de Montpellier (Hérault), Kary, son mari Luca, et leurs trois garçons, Julian, 9 ans, Tommy, 6 ans, et Mylan, 4 ans, sont quant à eux des habitués des croisières. Kary a attrapé le virus toute petite grâce à son papa Jean-Marie qui en a réalisé pas moins de dix-sept. Et cette fois encore, il les accompagne au cœur des Caraïbes. La famille sait parfaitement comment optimiser chaque instant à bord en profitant au mieux des buffets à volonté et des nombreux divertissements qu'offre le paquebot. À commencer par un parc d'attractions géant sur le pont supérieur qui va leur offrir une expérience inoubliable. Pour Laëtitia et sa fille Livia, 12 ans, qui vivent à la Grande-Motte (Hérault), c'est en revanche une grande première. Jamais elles n'avaient effectué de croisière. D'abord intimidées par la démesure du paquebot, elles vont tenter d'en profiter pour cultiver leur relation très fusionnelle. Mais la maman solo, récemment séparée, pourrait bien également avoir un coup de cœur inattendu au cours de cette croisière. Pour le commandant italien du paquebot, Dino Sagani, ce voyage est particulier. Il commande le World America depuis sa sortie du chantier naval en 2025. Mais au terme de ce périple, il passera la main et changera de navire. Avant cela, il a rendez-vous avec les passagers pour la traditionnelle soirée du commandant, qu'il va tenter de rendre inoubliable. Des cuisines des restaurants qui s'apprêtent à servir des dizaines de milliers de repas à la laverie géante en passant par la luxueuse première classe et les spectacles grandioses, vous découvrirez le quotidien des 2 000 membres d'équipage qui vont naviguer sous les ordres de Dino. À commencer par Eversen, surnommé « docteur E », le directeur de croisière, un showman qui connaît toutes les ficelles pour enflammer le quotidien des passagers.