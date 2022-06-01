Zone interdite Français à bout : les raisons de la colère

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Diffusé le 27/09/2026

Et si, en France, travailler ne suffisait plus pour vivre correctement ? Infirmiers, ouvriers, artisans, petits patrons : ils travaillent, paient leurs impôts, ont parfois une maison ou leur propre entreprise. Et pourtant, ils ont du mal à joindre les deux bouts. Vacances sacrifiées, dépenses qui s’envolent, projets abandonnés, le déclassement gagne une partie de la classe moyenne. À quelques mois de l’élection présidentielle, Zone Interdite enquête sur cette France qui travaille mais qui ne croit plus que le travail lui garantit une vie meilleure. À Bourgogne-Fresne (Marne), Coralie, infirmière libérale, travaille jusqu’à 60 heures par semaine pour maintenir le niveau de vie de sa famille. À Moulins (Allier), Rémy, 43 ans, voit son usine fermer. Il se retrouve au chômage et doit reconstruire son avenir professionnel. À Graulhet (Tarn), Jérôme, patron d’une PME rentable, est acculé par les dettes. Il travaille 65 heures par semaine pour éviter la faillite. À Albi (Tarn), Lore se bat pour sauver la poterie familiale, menacée par les charges et l’accumulation des normes. Quatre histoires, un même sentiment : travailler toujours plus pour avoir parfois l’impression de vivre moins bien.