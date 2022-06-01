Zone interdite Nous avons infiltré la colère : enquête sur une France qui s’embrase

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Des magasins pillés, des policiers pris pour cible, des commerçants qui défendent leur boutique au péril de leur sécurité, des dégâts qui se chiffrent en millions d'euros. C'était le 17 octobre… À chaque nouvelle mobilisation, les images de violences se répètent. Au-delà des images de chaos, comment expliquer ces affrontements ? Que racontent-ils des fractures de notre pays ? Zone Interdite a mené l'enquête pour décrypter les mécanismes de cette violence, ses origines et ses conséquences pour les Français. De mai 68 aux Gilets jaunes, des émeutes de 2005 aux Black Blocs, historiens, sociologues et acteurs des mouvements radicaux éclairent plusieurs décennies de contestation. La violence a-t-elle changé de nature ? Pourquoi certains la considèrent-ils comme un moyen de se faire entendre ? En confrontant cette histoire aux témoignages de lycéens, de familles mobilisées et de militants, l'enquête explore ce qui nourrit la colère et ce qui peut conduire au passage à l'acte. À Marseille, les équipes de Zone Interdite ont rencontré de jeunes casseurs impliqués dans des vols de produits de luxe qui racontent leurs motivations. Face à eux, une unité de CRS et les responsables du poste de commandement doivent prendre des décisions au fil des tensions. Du cortège aux comparutions immédiates, Zone Interdite décrypte les moyens, mais aussi les dilemmes, du maintien de l'ordre et de la réponse judiciaire : comment protéger, interpeller et juger tout en préservant les droits de chacun ? Mais qui paie le prix de ces violences ? Derrière les vitrines brisées, des commerces doivent se relever. À Paris, Caroline se bat pour obtenir réparation après la dévastation de son magasin de vélos et le vol de 50 000 euros de marchandises. Quand les affrontements cessent, la facture, elle, continue de grimper : commerces dévastés, blessés à soigner, équipements publics à reconstruire… Et lorsque les assurances ne couvrent pas tout, qui paie ? Les commerçants, l'État, les collectivités… ou chacun d'entre nous ? Une enquête inédite pour aller au-delà du choc des images, décrypter les fractures qui déchirent la France et comprendre comment briser la spirale de la violence sans sacrifier le droit de manifester.