Zone interdite Nous avons infiltré l’école : l’enquête choc

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L'école française traverse-t-elle une crise sans précédent ? Des élèves privés de professeurs pendant des mois, un chef d'établissement démuni face à l'impossible défi du remplacement, des enseignants insultés ou frappés par leurs propres élèves, des parents qui bafouent l'autorité et un niveau scolaire en chute libre… Jamais le personnel de l'Éducation nationale n'avait connu de telles situations. Les chiffres sont accablants : 911 agressions en 2023 soit +25 % en un an et 2 859 démissions entre 2023 et 2024. Pendant un an, les journalistes de Zone interdite ont enquêté au cœur de l'Éducation nationale, parfois en caméra cachée, pour révéler des dysfonctionnements invraisemblables. Nos équipes se sont infiltrées comme surveillants dans des établissements. Elles ont aussi été recrutées comme prof de français avec un diplôme en communication. Dans les deux cas, aucun contrôle n'a été effectué. À l'école, la violence ne frappe plus seulement les élèves entre eux : elle vise d'abord les adultes. À 28 ans, Jeanne a reçu dans son collège une lettre de menace de mort avec un cercueil et trois noms : Samuel Paty, Dominique Bernard… et le sien. Près de Dijon (Côte-d'Or), Stéphanie, professeure agrégée, s'est barricadée face à un élève de 14 ans revenu en cours avec un couteau de vingt-trois centimètres. Le garçon a écopé de 4 ans de prison. À Sanary-sur-Mer dans le Var, une enseignante a été poignardée en plein cours. Même l'école primaire n'est pas épargnée, à Châtillon-Coligny (Loiret), une mère a mis des coups de poing à la maîtresse de son fils, sans le moindre regret. Épuisés, de plus en plus de professeurs craquent. Et quand ils sont absents, ils ne sont pas remplacés. Seuls 10 % des remplacements sont assurés. Près de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), des classes de 3e sont sans professeur depuis deux mois alors que le brevet approche à grands pas. Comme solution, l'établissement leur a conseillé de regarder des tutoriels sur internet. Des parents comme Vincent, éboueur à Toulouse (Haute-Garonne), se voient contraints de poser des jours de congés pour faire eux-mêmes l'école à leurs trois enfants. Les conséquences sur le niveau scolaire sont alarmantes. Des copies de 3e révèlent une faute par mot, aucune phrase correctement conjuguée. Alors, qui met-on vraiment devant nos enfants ? Un directeur d'école condamné pour pédopornographie en Lozère a pourtant été maintenu en poste pendant quinze ans. Zone interdite a filmé une école à bout de souffle et pose, avec urgence, une question : est-il encore temps de sauver l'école de la République ?... Car ce que nous avons vu, personne ne voulait nous le montrer…