Zone interdite Surtourisme, pollution : menace sur les perles de la Méditerranée

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Ses plages de rêve et ses paysages de carte postale en ont fait la région la plus visitée au monde. Les pays de la Méditerranée accueillent chaque année plus de 300 millions de touristes. Une surfréquentation qui n'est pas sans conséquences pour le littoral et qui inquiète de nombreux habitants. Plages bondées, explosion du trafic maritime, pollution… Des célèbres calanques de Marseille (Bouches-du-Rhône) à l'île de Majorque, dans les Baléares, Zone interdite a enquêté sur les menaces qui pèsent sur la Grande Bleue. Et vous découvrirez ceux qui se mobilisent au quotidien pour la protéger. Elles ont été classées parc national en 2012. Les calanques, ces superbes criques situées entre Marseille et Cassis (Bouches-du-Rhône), accueillent chaque année trois millions de visiteurs. Entre sentiers de randonnée bondés et embouteillages sur la mer, le surtourisme pose un défi aux autorités qui doivent protéger en permanence la faune et la flore locales. Une mission que se sont également donnée les cabanoniers. Installés parfois depuis des décennies dans ces petites habitations situées au cœur du parc, ils redoutent de se voir expulsés par le département propriétaire d'une partie de ces cabanons. Dans la calanque de Marseilleveyre, Manon, une restauratrice, et ses voisins cherchent à tout prix à limiter les effets du surtourisme autour de leurs cabanons. Aujourd'hui surveillées de près, les calanques ont subi durant des décennies les effets de l'activité humaine. Industrialisation, rejets des eaux usées… Avec quelles conséquences aujourd'hui ? C'est ce que vont tenter de découvrir Jérémy et Karim, des plongeurs apnéistes engagés pour la défense de la Méditerranée. Ils vont analyser pour nous les rejets de deux stations d'épuration en plein cœur du parc national. Le passé industriel de Marseille a laissé d'importantes traces dans certains quartiers proches des calanques. Pietro a ainsi récemment reçu un courrier de l'Agence régionale de santé l'informant que son jardin et ceux de ses voisins étaient contaminés par des métaux lourds hérités d'anciennes usines. Avec Florent, un jeune avocat, ils ont lancé une action pour obliger l'État à dépolluer ces zones aujourd'hui très prisées des Marseillais. La ville fait face à un autre défi majeur : la hausse du trafic maritime et notamment des paquebots de croisière, qui inquiète certains habitants. Michèle, Jean-Pierre et leurs voisins sont convaincus que leurs problèmes de santé sont dus à la pollution atmosphérique générée par les fumées des bateaux. Ils ont décidé de saisir la justice et tentent d'obtenir une grande étude épidémiologique à l'échelle de leur quartier. Avec 18 millions de visiteurs en 2024, Majorque est un autre symbole de l'explosion du tourisme en Méditerranée. Les vacanciers comme la famille de Mylène et Baptiste profitent des paysages et de la beauté du site… mais découvrent aussi une île saturée où la cohabitation entre tourisme de masse et vie locale devient de plus en plus difficile. Car face à cet afflux toujours plus important de visiteurs, une partie des habitants, comme Patrick, un Français installé sur l'île, ont décidé de se mobiliser.