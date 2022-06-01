Zone interdite Toujours plus grand, toujours plus spectaculaire : le pari fou du plus beau zoo d’Europe

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Diffusé le 18/10/2026

215 millions d'euros. Cinq ans de chantier. Et une seule question : est-ce que ça va marcher ? En Belgique, à moins d'une heure de Lille, le zoo Pairi Daiza s'apprête à ouvrir la plus grande serre tropicale de la planète. Des vitres de 9 tonnes à poser au millimètre près, des requins à acheminer vivants, un cactus des Canaries de 12 mètres à transplanter sans l'abîmer... Le défi est immense et l’erreur guette à chaque étape. Pendant cinq ans, nos caméras ont suivi ce chantier titanesque en exclusivité, des premières pierres jusqu'au compte à rebours final. Le fondateur, Éric Domb, ancien avocat fiscaliste, a 30 ans de sacrifices derrière lui. Il a tout construit, brique par brique. Record après record, son parc a été élu six fois meilleur zoo d'Europe. Il reçoit aujourd’hui près de trois millions de visiteurs par an. Mais sa serre tropicale géante, c'est le projet de sa vie. Deux records du monde Guinness en jeu. Une ambition planétaire. Si l'ouverture échoue, ce sont trente ans de travail qui vacillent. Dans les coulisses du parc, des hommes, des femmes et des animaux vivent des moments qui peuvent tout changer. Patricia vient deux fois par semaine depuis des années pour retrouver ses pandas. Mais trois d'entre eux repartent définitivement en Chine. Saura-t-elle faire ses adieux ? Nicolas, lui, surveille Soraya, une éléphante de 15 ans qui doit mettre bas après 22 mois de gestation. Elle a déjà perdu un bébé. Cette fois, son soigneur a décidé de camper à ses côtés, nuit après nuit. Sur la table d'opération, Ujian, orang-outan de 100 kilos, est sous anesthésie générale. La vétérinaire Alicia doit extraire cinq dents infectées. Plus l'opération dure, plus sa vie est en danger. Le temps tourne. Démesure, coulisses et émotions, Zone Interdite raconte l'histoire d'un zoo qui veut faire voyager le monde entier…