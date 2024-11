Bienvenue dans le quotidien du clan le plus célèbre de la planète : les Kardashian-Jenner ! De leurs débuts sous les feux des projecteurs à leur ascension, (re)découvrez les plus grands moments de leur vie, entre mariages, carrière, grossesses et divorces ! Car derrière les milliards et les paillettes, la famille la plus médiatisée des États-Unis a aussi son lot de joies, de peines et de problèmes… © E! Entertainment television, INC. All rights reserved.