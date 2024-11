Série | Drame Un an après l'escroquerie financière de son père, la jeune avocate Maia Rindell voit sa réputation détruite. Ruinée par ce scandale, Diane Lockhart, mentor et marraine de Maia, qui voulait prendre sa retraite, est obligée de poursuivre son activité. Toutes deux trouvent un emploi dans un des cabinets d'avocat les plus réputés de Chicago.