Julien Courbet, entouré d’une équipe d’experts, passe au scan et décrypte les produits et services de grande consommation. Pour cela, il pourra compter sur la présence d’un laboratoire grandeur nature, où tout ou presque sera testé, décortiqué, analysé, disséqué. L’objectif : vous permettre de mieux consommer tout en gagnant en pouvoir d’achat. En somme : économiser plus, pour gagner plus ! Réduction, négociation, bonnes affaires : retrouvez tous les conseils pratiques pour mieux consommer et dénicher les bons plans, mais aussi de grandes enquêtes avec notamment les scandales liés aux dépenses d’argent public. © C PRODUCTIONS