Épisode 1 - West Ham

Adam Richman eats football vous plonge au cœur des clubs mythiques du Royaume-Uni pour un voyage unique entre football et gastronomie. De Londres à Glasgow, en passant par Liverpool, Birmingham et Newcastle, suivez Adam à la découverte des plats emblématiques et des spécialités locales qui rythment les jours de match. Anecdotes, rencontres avec les fans et saveurs surprenantes transforment chaque épisode en une aventure culinaire inoubliable. © BLUE ANT INTERNATIONAL LIMITED