Ancienne légende de la brigade antigang connue pour ses méthodes musclées et peu conventionnelles, Niels Cartier a quitté la police à la suite d’une intervention qui a mal tourné et conduit au décès de sa femme. Quand le gang de braqueurs responsable de sa mort réapparait huit ans plus tard, Niels ne laisse personne se mettre en travers de son chemin pour obtenir vengeance. Quitte à devoir former malgré lui un duo explosif avec sa fille de 14 ans, au tempérament bien trempé… © SND - SOCIÉTÉ NOUVELLE DE DISTRIBUTION