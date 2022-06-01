Astérix et les Vikings
Astérix et les Vikings
6play

C'est l'événement ! Le petit village gaulois accueille Goudurix, le neveu du chef. Astérix et Obélix sont chargés d'en faire un homme. En apparence très arrogant, cet ado de Lutèce qui n'aime que les chars rapides, la musique et les fêtes, n'est qu'un froussard. L'entraînement de choc qu'il va subir risque de ne pas y changer grand chose. Mais les Vikings débarquent en Gaule bien décidés à trouver un « champion de la peur » qui devra leur apprendre à voler. Car c'est bien connu, la peur donne des ailes ! Leur choix se porte naturellement sur Goudurix... © M6 STUDIO

Voir la vidéo

Film | Film jeunesse animation | Dessins animés

Vous aimerez aussi...Vous aimerez aussi...

  • La petite sirène
    m6replay
  • Boy Girl etc...
    gulli
  • Jurassic World : la théorie du chaos
    gulli
  • Sécurité routière avec Poli
    gulli
  • The Octonauts Specials
    gulli
  • Didou construis-moi...
    gulli
  • Puissance Maximum
    gulli
  • Batman Be-Leaguered
    gulli
  • Guardians of the Galaxy - La Menace de Thanos
    gulli
  • Spiderman contre Venom
    gulli
  • Infinity Nado
    gulli
  • C'est bon signe
    gulli