C'est l'événement ! Le petit village gaulois accueille Goudurix, le neveu du chef. Astérix et Obélix sont chargés d'en faire un homme. En apparence très arrogant, cet ado de Lutèce qui n'aime que les chars rapides, la musique et les fêtes, n'est qu'un froussard. L'entraînement de choc qu'il va subir risque de ne pas y changer grand chose. Mais les Vikings débarquent en Gaule bien décidés à trouver un « champion de la peur » qui devra leur apprendre à voler. Car c'est bien connu, la peur donne des ailes ! Leur choix se porte naturellement sur Goudurix... © M6 STUDIO