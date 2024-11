Juste après les attentats, les noms et les visages de ceux qui ont commis l'impensable ont été dévoilés. Ils s'appelaient Foued-Mohamed, Brahim, Abdel Hamid, Omar ou encore Bilal. Ils avaient entre 20 et 31 ans. Le 13 novembre 2015, munis de kalachnikovs et de ceintures explosives, ils ont tué de sang-froid 130 personnes et blessé des centaines d'autres. Tous ont commis ce carnage au nom d'une cause, le jihad, et ont agi sous les ordres de Daech. Qui étaient ces hommes ? Et comment en sont-ils arrivés là ? Résultat de six mois d'enquête, ce documentaire dévoile le parcours des terroristes du 13 novembre. À l'origine, une poignée d'hommes comme les autres mais qui progressivement se sont transformés en assassins, parmi les plus barbares de notre histoire. © C Productions