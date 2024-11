Libre, rebelle, sensuelle... Brigitte Bardot, actrice, chanteuse et icône de mode a inspiré de nombreuses femmes et fait fantasmer la gent masculine. De son premier amour, Roger Vadim, qui l'a découverte et qu'elle épouse à 18 ans, à ses dizaines d'amants connus (Jean-Louis Trintignant, Gilbert Bécaud, Sami Frey, Serge Gainsbourg, Sacha Distel...) ou méconnus, ce document riche d'images d'archives inédites, de films de famille et de témoignages éloquents s'intéresse aux hommes de sa vie, ceux qu'elle a aimés, estimés, mais toujours fini par quitter. © ET LA SUITE PRODUCTIONS