S1 E1

Dans le monde entier, des gens du passé apparaissent. Ils viennent de trois périodes distinctes : l'âge de pierre, l'époque viking et la fin du XIXe siècle. Appelés « beforeigners », ils n'ont aucun souvenir de ce qui s'est passé. Quelques années plus tard, Alfhildr, qui vient de l'époque viking, enquête aux côtés du policier Lars Haaland dans le cadre du programme d'intégration de la police. Ils suspectent une conspiration derrière les mystérieuses arrivées. © HBO ENTERPRISES