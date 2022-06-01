Brad & Angelina : de l'amour à la guerre
Brad & Angelina : de l'amour à la guerre
Ils attisaient les passions. Ils étaient le symbole de la célébrité américaine. Ils formaient le couple le plus glamour d’Hollywood. Pourtant, le mariage de Brad et Angelina s'est dégradé d’une manière soudaine et inattendue. Mais comment le couple le plus idolâtré du cinéma américain a pu plonger dans un divorce tensio-actif sur fond de bataille judicaire ? Grâce aux interventions d’experts et d’observateurs passionnés du couple "Brangelina", ce documentaire retrace les moments-clés d’une saga qui a fasciné le monde : des premières rumeurs de romance sur le tournage de "Mr. and Mrs. Smith" jusqu’à leur séparation mouvementée et leurs dissensions pour les droits de garde de leurs six enfants. C’est l’histoire de la vie de famille d’Angelina et Brad ! © PARAMOUNT PICTURES

Documentaire | Cinéma | People

