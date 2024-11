Marleau est appelée pour résoudre le meurtre d’un ancien pilote automobile, Marcus Borg. La capitaine va vite s’apercevoir que le tueur s’est trompé de cible : c’est Irène Denan, la patronne de l’écurie, qui était visée. Loin d’être impressionnée, cette femme de caractère se comporte comme si elle se jouait du danger qui pèse sur elle. D’abord intriguée, Marleau va s’apercevoir que les relations entre Irène et ses filles Lella et Christine ne sont pas au beau fixe. Comme à son habitude, c’est en intégrant ce microcosme familial et en comprenant la psychologie de chacun que l'enquêtrice va trouver le fin mot de l’histoire.