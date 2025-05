Capitaine Marleau S3 E8 - Au nom du fils

Diffusé le 05/12/2020

Le conducteur d'un train touristique est retrouvé mort. L'homme s'appelle Robert Lanski et était déjà responsable d'un accident ferroviaire qui avait coûté la vie à un adolescent, cinq ans auparavant. Est-ce une vengeance ? La capitaine Marleau soupçonne un prêtre, le Père Damien, d’en savoir plus qu’il ne le prétend. Il connaît tous les secrets du coin et avait de bonnes raisons d'en vouloir à Robert Lanski…