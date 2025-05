Cauchemar à l'hôtel Le Landoll's Mohican Castle

Diffusé le 24/08/2016

Gordon Ramsay intervient au « Landoll's Mohican Castle », un château au cœur de l'Ohio tenu par Marta Landoll et son fils Jimmy. Après avoir vendu leur fonds de commerce, Jim et Marta Landoll ont décidé de construire ce château sur un terrain de 445 hectares en pleine campagne. Mais leur restaurant a été détruit par un incendie, puis Jim et Marta ont divorcé quelques mois plus tard. À présent, tout repose sur les épaules de Marta, prisonnière du château. Gordon va tenter de responsabiliser son fils Jimmy et relancer le « Landoll's Mohican Castle ».