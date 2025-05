Cauchemar en cuisine US Le Da Mimmo

Lire la vidéo

Diffusé le 29/01/2024

Gordon Ramsay se rend dans le New Jersey pour venir en aide aux propriétaires du restaurant familial italien Da Mimmo. Melissa et son fils, Antonio, n’avaient aucune expérience quand ils ont ouvert leur établissement. Six mois plus tard, les clients ne sont pas au rendez-vous et les dettes s’accumulent dangereusement.