Mexique : Cérémonie d’ouverture du 11/06 (2/2)

Chaque soir de match, Ophélie Meunier animera un grand magazine depuis Paris. Accompagnée de Smaïl Bouabdellah, Laure Lepailleur, SoAnne, Ludovic Giuly et Johan Djourou, ils décrypteront les rencontres et accompagneront l’Équipe de France pendant la compétition. Personnalités, entraîneurs et joueurs seront régulièrement invités à participer aux débats. © METROPOLE TELEVISION