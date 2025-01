À 21 ans, Violet Sanford rêve de devenir chanteuse et de connaître la gloire. Elle quitte le foyer familial pour New York. De désillusions en échecs, elle a de moins en moins confiance en elle et ses espoirs de réussite s'amenuisent chaque jour. Elle accepte de travailler dans un bar country, célèbre pour ses serveuses aux allures provoquantes, le « Coyote Ugly »... © THE WALT DISNEY COMPANY