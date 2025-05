D&CO Roseline

Seule à éduquer ses 5 enfants, Roseline, 56 ans, exerce toujours son métier d'aide-soignante pour financer les études des plus jeunes. Cette mère courage aimerait embellir son intérieur et le rendre plus fonctionnel mais il lui est financièrement impossible de concrétiser ce projet. À l'insu de ses frères et sœurs et de sa maman, Aurélien, 25 ans, a tout organisé afin que l'équipe D&CO puisse embellir trois espaces dans le petit pavillon familial de 80 m². Le jeune homme participera aux différentes étapes des travaux aux côtés de Sophie Ferjani. Il contribuera ainsi à la création d'une ambiance déco exotique et coloniale dans le séjour et à l'installation d'un univers cosy dans la chambre parentale. À la demande d'Aurélien, Sophie aura aussi pour mission d'insuffler du caractère au petit jardin familial de 30 m² où Roseline aime tant se reposer dès les beaux jours. Elle y installera avec son équipe une déco nomade chaleureuse qui donnera à la maman d'Aurélien l'impression de voyager… Au moment de franchir le pas de porte de sa maison, Roseline est bien loin d'imaginer une aussi belle surprise organisée par son fils cadet…