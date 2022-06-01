Des pissenlits par la racine
Des pissenlits par la racine
6play

Tout juste libéré de prison, Riton n'a qu'une idée en tête : se venger de Jacques qui lui a volé sa femme Rockie. Lors d'un face à face, Jacques tue par accident le gangster qui voulait l'éliminer et cache son cadavre dans l'étui d'une contrebasse appartenant à Jérôme, un musicien. Dès lors, Jacques et Jérôme s'efforcent de se débarrasser de l'étui et de son encombrant contenu. Or, l'objet intéresse aussi des truands car le cadavre porte une veste dans la poche de laquelle se trouve un ticket de tiercé gagnant… © TF1 DROITS AUDIOVISUELS

Film | Comédie | Film français

Vous aimerez aussi...Vous aimerez aussi...

  • Boon : tuer pour survivre
    parispremierereplay
  • Boon : la traque
    parispremierereplay
  • Deadlock
    parispremierereplay
  • La gloire des canailles
    parispremierereplay
  • Un secret
    tevareplay
  • Fortress 2
    parispremierereplay
  • Chronique des morts-vivants
    parispremierereplay
  • Fortress
    parispremierereplay
  • Opération Wolf Hound
    parispremierereplay
  • La vallée des mensonges
    tevareplay
  • Le jour des morts-vivants
    parispremierereplay
  • Maneater : requin tueur
    parispremierereplay