Le cinéma français a perdu l’un de ses plus grands provocateurs : Bertrand Blier. Grand auteur d’un cinéma qui osait tout, Blier nous a légué une œuvre qui ne laisse jamais indifférent. Et parmi ses films, Les Valseuses est sans doute le plus iconique, mais aussi le plus polémique. Chef-d’œuvre d’audace ? Témoin d’une époque révolue ? Les Valseuses, grand succès populaire, a choqué dès sa sortie et nous interroge encore aujourd’hui. Autour d’Anaïs Bouton, Paris Première diffuse une émission spéciale intitulée : 50 ans après, faut-il envoyer valser Les Valseuses ? Nous évoquerons la carrière de Bertrand Blier. Que reste-t-il de son héritage ? Mais aussi la place des Valseuses aujourd’hui dans le paysage du cinéma français : œuvre culte ou film problématique ? Plus généralement, à l’heure de la vague post #Metoo et de la question des violences sexuelles et sexistes, que faire des œuvres dérangeantes, les diffuser tel quel, les contextualiser ou les oublier ? © C PRODUCTIONS