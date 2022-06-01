Dog house : un chien pour la vie
Dog house : un chien pour la vie
gulli

Les opposés s’attirent

Dans un coin paisible de la campagne anglaise se trouve un lieu dédié à tous ceux qui recherchent un peu d'amour. Le personnel se consacre à trouver une nouvelle famille aimante pour les chiens abandonnés. Ils travaillent avec des chiens en manque d'affection et des gens parfois difficiles. Alors, coup de foudre ou rendez-vous manqué ? Découvrez comment l'accord parfait peut changer une vie ! © Gulli

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Jeunesse | Emission | Pour les plus grands

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