Dr Harrow S1 E7 - Secret de famille

Lire la vidéo

Soroya se voit retirer l'affaire sur le cadavre de la rivière. Harrow et elle enquêtent sur l'accident de voiture d'une mère et son fils, et découvrent un lourd secret de famille. Stéphanie est interrogée après la découverte de la voiture de Robert. La situation entre Fern et Callan se complique.