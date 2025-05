Enquête d'action Autoroute du Sud : pas de vacances pour les gendarmes

Diffusé le 30/05/2025

Chaque jour, des millions de Français empruntent les autoroutes qui traversent l’hexagone. Enquête d’Action a suivi les gendarmes qui veillent sur les grands axes qui desservent le Sud du pays. Dans le flot incessant des véhicules, une catégorie est particulièrement surveillée par les forces de l’ordre : les poids-lourds. Camions et autocars sont tellement imposants que le moindre incident les impliquant ne pardonne pas. À chaque accident, le temps est compté pour venir en aide aux victimes et rétablir la circulation. Sur l’autoroute, les gendarmes mènent aussi l’enquête. Trafic de faux billets, fraude au péage : certains automobilistes indélicats ont plus d’un tour dans leur sac pour rouler sans rien dépenser…