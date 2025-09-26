Enquête d'action Drogue, vols, délit de fuite… En patrouille avec les Gendarmes de Toulouse

La Compagnie Saint-Michel de Toulouse est la deuxième plus active de France. Près de 250 femmes et hommes interviennent sur toute la banlieue nord-est de la ville rose, une zone qui concentre 380 000 habitants soit un tiers de toute l’agglomération toulousaine. Leur priorité absolue : la lutte contre les stupéfiants. Gendarmes à la brigade de Toulouse-Castelginest, Benoît et Maxime vont monter une opération exceptionnelle pour démanteler un trafic de cannabis. En pleine nuit, ils vont enchaîner filatures et contrôles. Objectif : dissuader les consommateurs et surtout arrêter les dealers. Mais un autre fléau préoccupe les forces de l’ordre : les vols et cambriolages, qui représentent 8 000 dossiers chaque année dans la zone. Florian et Romain, de la Gendarmerie de Balma, sont appelés pour un vol à la tire, en plein supermarché. Avec la vidéosurveillance et la réactivité du directeur du magasin, ils parviennent à remonter la piste jusqu’à un couple d’experts en la matière…