Enquête d'action Saint-Denis : pompiers d’élite pour interventions spectaculaires

Diffusé le 10/10/2025

En Seine-Saint-Denis, la 26e Compagnie des Sapeurs-Pompiers de Paris intervient sur un territoire particulièrement complexe, entre zones industrielles et quartiers sensibles. Le type de mission le plus risqué, ce sont les incendies. Les plus redoutés sont ceux qui se déclarent dans des bâtiments où sont entreposés des matières dangereuses. Vous suivrez les hommes de la 26e compagnie aux prises avec un feu d’atelier à La Courneuve. Un à un, des containers saturés de produits inflammables s’embrasent… Mais les soldats du feu ont un atout de taille : un dessinateur opérationnel. En quelques secondes, ce pompier hors du commun croque la scène en trois dimensions et indique à ses collègues comment apprivoiser les flammes. La Seine-Saint-Denis est aussi un département où le taux de criminalité est l’un des plus importants de France. Conséquence : les pompiers sont régulièrement appelés à la suite d’agressions violentes. Comme cette nuit où ils doivent porter secours à un homme blessé par balles. Alors qu’ils prennent en charge cette victime entre la vie et la mort, l’agresseur armé, lui, court toujours… À la 26e Compagnie, il y a une unité un peu spéciale : le GRIMP, pour « Groupe d'intervention et de reconnaissance en milieu périlleux ». Rompus aux techniques d’alpinisme, ces 18 pompiers triés sur le volet, s’aventurent là où personne d’autre ne va. Par exemple, lors d’un sauvetage particulièrement périlleux… à plus de 40 mètres de hauteur !