European Fraich’Force avec les fruits et légumes frais
La fraîch'force de la pastèque

Will et Maya ne se doutaient pas qu’en utilisant les pouvoirs des fruits et légumes frais, ils deviendraient des super héros ! Avec l’aide de Frutti et Veggi, et du vieux sage Barbedor, ils incarnent la Fraich Force, une équipe prête à tout pour défendre les fruits et légumes frais des plans machiavéliques de l’infâme Angry, qui n’a qu’un seul objectif, leur pourrir la journée ! Rejoins l’aventure et deviens incollable sur les secrets les mieux gardés des fruits et légumes frais ! © La Machinerie / Interfel

