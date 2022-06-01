La fraîch'force de la pastèque

Will et Maya ne se doutaient pas qu’en utilisant les pouvoirs des fruits et légumes frais, ils deviendraient des super héros ! Avec l’aide de Frutti et Veggi, et du vieux sage Barbedor, ils incarnent la Fraich Force, une équipe prête à tout pour défendre les fruits et légumes frais des plans machiavéliques de l’infâme Angry, qui n’a qu’un seul objectif, leur pourrir la journée ! Rejoins l’aventure et deviens incollable sur les secrets les mieux gardés des fruits et légumes frais ! © La Machinerie / Interfel