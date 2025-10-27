Face au doute

Hervé est un père de famille qui idolâtre l'héroïne de sa vie, Clara, 17 ans, sa fille unique qu'il élève seul depuis la disparition de sa femme. Hervé a toutes les raisons d'être fier de Clara : la jeune femme est championne de patinage artistique. Jusqu'au jour où la police débarque chez eux et accuse la championne-modèle d'avoir commis un acte odieux : on l'a formellement identifiée en train de briser la jambe de sa rivale, Laure, 17 ans, avec une batte de base-ball. Ce n'est que le début d'une terrible enquête pour Hervé, qui mettra tout en œuvre pour innocenter sa fille. Mais au fil des indices, une vérité inacceptable fera son chemin : et si Clara était vraiment coupable de cet acte odieux ?