Depuis le lycée, Fabrice, chef de cabinet ministériel constamment débordé, Pascal sur le point de divorcer et Jules, comédien dilletante et éternel célibataire, ne se sont jamais quittés. Ils ne rateraient pour rien au monde leur sacro-saint dîner hebdomadaire. Mais l'arrivée d'un quatrième invité pourrait bien mettre à mal leur belle amitié de trente ans. Margaux, la fille la plus jolie et populaire de leur lycée, a refait surface et doit arriver dans quelques minutes. Tous étaient fous amoureux d'elle. Commence alors une bataille de chiffonniers afin de ravir le cœur de la belle. Or celle-ci leur réserve une drôle et étonnante surprise... © 2013 - EuropaCorp