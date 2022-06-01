From Paris with love
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James Reese travaille comme assistant personnel de l'ambassadeur américain à Paris. Fort de cette position, il se voit parfois contacté par les Forces Spéciales, à qui il rend quelques menus services. Une vraie frustration pour lui qui se rêve en agent secret et qui ne demande qu'à sortir de l'ombre pour jouer les gros bras. Alors que se prépare un sommet international, le miracle arrive : on lui confie une vraie mission, et un vrai partenaire, Wax, qu'il récupère le jour même à l'aéroport. Mais pour James, la confrontation aux méthodes musclées de cet agent surentraîné ne sera pas de tout repos... © 2009 Europacorp - M6 films - Grive productions - Apipoulai prod

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Film | Film français | Action

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