Lorsque la caméra de son téléphone tourne, Leonie se transforme en Leoobalys, influenceuse dont les parents gèrent les contrats à 5 ou 6 zéros, et dont les fans s'évanouissent lors d'événements organisés dans des centres commerciaux. Mais dès que la caméra s'éteint, le sourire et la réussite s'éteignent avec elle, et Leonie redevient une adolescente angoissée de la banlieue de Berlin, à laquelle sa vie échappe. © 2022 CHRISTIAN FREI FILMPRODUCTIONS GMBH / SRF