Double champion du monde de motocross, Marvin Musquin a conquis les cœurs et le respect des Américains. Mais il n’a pas voulu s’arrêter là. Après être monté sur le podium plusieurs dizaines de fois en catégorie 250 cc, le jeune Français qui risque sa vie en permanence a décidé de passer un cap décisif : concourir dans la catégorie reine, en 450 cc. Alors qu'il est habituellement impossible de suivre ainsi un champion en coulisses, ce film se glisse dans l'intimité de sa préparation. © Society+