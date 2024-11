Entre 1996 et 2003, un télé-crochet précurseur a rythmé les soirées de M6 avec pour objectif de découvrir les nouveaux talents de l’humour, du chant, de l’imitation, du mannequinat et de la danse. Il s’agit bien entendu de Graines de Star, une émission devenue culte grâce aux nombreux artistes qu’elle a révélés ! Ce documentaire événementiel revient sur le succès de l’émission, en dévoile les coulisses et retrace le parcours de toutes ses graines… devenues stars ! Avec la participation de Jean Dujardin, Jérôme Commandeur, Thierry Ardisson et Laurent Boyer. © AH! Production / Ardimages