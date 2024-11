Série | Comédie | Drame Tandis que Kathy assiste à la fête de Noël de Deborah et que les deux sœurs se disputent, Ava accueille sa mère, qui ne lui parle que de sa nouvelle colocataire du Bangladesh, Priya. Jimmy et Kayla persuadent Larry Arbuckle d'adapter la vie de son grand-père au cinéma, avec Jack Danby dans le rôle principal. Ce dernier décide d’abandonner le Late Show et Deborah est de nouveau dans la course !