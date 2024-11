Jeunesse | Pour les tout-petits | Dessins animés Zonty est contrarié de ne pas avoir été retenu pour le rôle du prince dans la pièce de théâtre de P.I. Il crée alors un robot pour jouer à sa place et obtenir le rôle. Mais son plan dégénère, et Kitty Artiste doit réagir au plus vite pour sauver la pièce de P.I.