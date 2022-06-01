Un Arquebus ça va

En 52 avant J.-C., Lutèce est occupée par les Romains. Mais une bande d'animaux irréductibles, menée par Idéfix, résiste encore et toujours à l'envahisseur. À la Louve, un palais romain fortifié, le Général Labienus et sa chatte Monalisa doivent achever la transformation de Lutèce en une ville romaine avant de pouvoir rentrer chez eux, célébrer enfin leur victoire. Heureusement, Idéfix et ses compagnons à poils ne comptent pas rester là sans rien faire ! © STUDIO 58