Idéfix et les Irréductibles
Idéfix et les Irréductibles
6play

Un Arquebus ça va

En 52 avant J.-C., Lutèce est occupée par les Romains. Mais une bande d'animaux irréductibles, menée par Idéfix, résiste encore et toujours à l'envahisseur. À la Louve, un palais romain fortifié, le Général Labienus et sa chatte Monalisa doivent achever la transformation de Lutèce en une ville romaine avant de pouvoir rentrer chez eux, célébrer enfin leur victoire. Heureusement, Idéfix et ses compagnons à poils ne comptent pas rester là sans rien faire ! © STUDIO 58

Voir la vidéo

Jeunesse | Pour les plus grands | Dessins animés

Les derniers replaysLes derniers replays

Vous aimerez aussi...Vous aimerez aussi...

  • Dr Cath - Mission adoption
    6terreplay
  • Gabby et la maison magique
    gulli
  • Les sisters
    m6replay
  • Totally Spies !
    m6replay
  • Bande de sportifs
    gulli
  • Boy Girl etc...
    gulli
  • Les filles de Dad
    gulli
  • Totally Spies
    gulli
  • Enquête d'action
    w9replay
  • Les grosses têtes
    parispremierereplay
  • L'œil de Philippe Caverivière
    m6replay
  • Nouveau jour
    m6replay