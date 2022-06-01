Ikea + moi
Comment bien dormir pour ne plus courir après son sommeil ?

Hej ! Pour cette 5e saison, les experts IKEA et Zak, coach de vie, parcourent la France pour accompagner les membres IKEA Family dans leurs grands moments de transition : arrivée d’un bébé, premier logement… Ils proposent des solutions astucieuses et des conseils personnalisés pour transformer les intérieurs et faciliter ces nouvelles étapes de vie. Découvrez des histoires touchantes, des avants/après étonnants et des foyers remplis de rires et d’émotion ! © Inter IKEA Systems B.V. 2025

