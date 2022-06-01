Il y a un an, les quatre Cavaliers avaient gagné l'admiration du public avec un spectacle grandiose lors duquel ils avaient volé les riches pour redonner aux pauvres. Poursuivis par le FBI, les magiciens et leur nouvelle complice, Lula, se cachent pour échapper à la police. L'agent Dylan Rhodes, obéissant aux ordres de l'Œil, les prépare à leur grand retour sur scène. Le jour J, les choses tournent mal et les quatre illusionnistes se retrouvent entre les mains de Walter Mabry, qui les force à commettre un braquage impossible... © SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION