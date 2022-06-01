Kirikou et la sorcière
Kirikou et la sorcière
m6replay

Kirikou, un petit Africain qui parlait déjà dans le ventre de sa mère, décide de venir au monde sans attendre le terme de la grossesse. Il découvre que son village est sous l'emprise maléfique de la sorcière Karaba : elle aurait mangé la plupart des hommes et tari la source voisine. Pour sauver son peuple, Kirikou entreprend un long voyage au-delà d'une montagne interdite afin de rencontrer son grand-père, qui connaît un moyen de vaincre Karaba. © PRIME ENTERTAINMENT GROUP

Film | Animation | Film français

