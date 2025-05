Destination 80

Tout le monde a rêvé de pouvoir voyager dans le temps. Pour la première fois, une famille va tenter cette expérience hors du commun. Emmanuelle, Alain et leurs 3 enfants, Pauline (17 ans), Clara (14 ans) et Lucie (10 ans), vont se retrouver propulsés dans le passé à trois reprises : dans les années 1970, 1980 et 1990. Ils vont devoir faire abstraction de leur confort actuel et de toute la technologie 2016. Pas question d'emmener un téléphone portable ou Internet pour ce retour dans le passé. En échange, leurs vêtements, l'aménagement et la décoration de leur propre maison, leur voiture, mais aussi les programmes télévisés ou encore les repas, tout sera certifié 100 % d'époque. © STUDIO 89